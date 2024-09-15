سيتي للتحاليل الطبية تتفق على توقيع الاستحواذ على لـ "كايرو كلينكال"

قرر مجلس إدارة شركة سيتى للتحاليل الطبية في اجتماعه أمس السبت الموافقة بالإجماع على اعتماد دراسة القيمة العادلة لشركه كايرو كلينكال لاب المعدة من المستشار المالي المستقل شركه الاعمال والاستشارات المالية ( فاكت ) والبالغ قيمتها 60.212 مليون جنيها طبقا لهذه الدراسة والصادر عنها تقرير من مراقب حسابات الشركة.

كما قرر المجلس أنه في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ 1 ابريل 2024 والبند الخامس من مذكرة التفاهم المؤرخة 1 ابريل 2024 الموقعة بين الشركة وشركة كايرو كلينكال لاب، والتي تمت بموجبها الموافقة علي تحديد سعر مبدئي لصفقة الاستحواذ بمبلغ 55 ميلون جنيها وتحديد السعر النهائي في ضوء دراسة المستشار المالي المستقل الذي سوف يتم اعدادها من قبل الشركة، تم الموافقة بالإجماع على تحديد السعر النهائي لصفقه الاستحواذ علي شركه كايرو كلينكال لاب في ضوء دراسة المستشار المالي المستقل شركه الاعمال والاستشارات المالية ( فاكت ) والبالغ قيمتها 60.212 مليون جنيها لتكون قيمه الاستحواذ 59 مليون جنيها مع تعديل طريقه السداد لتصبح على النحو التالي:-

37 مليون جنيه نقدا ( مسدد منها 10 مليون في شهر ابريل 2024 ) 22 مليون جنيه يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح المساهم البائع ويستخدم هذا الرصيد في زيادات راس المال لاحقا وفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها من قبل كل من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او البورصة المصرية .

وتم الاتفاق مع البائع علي توقيع عقد الاستحواذ النهائي يوم الاربعاء الموافق 18-9-2024 .