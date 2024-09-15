الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مواجهات مع الجيش الاسرائيلي شمال طولكرم

مواجهات الاحتلال
مواجهات الاحتلال

اندلعت مواجهات في بلدة زيتا شمال طولكرم، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أعلنته وكالة الانباء الفلسطينية"وفا".

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الجالية الفلسطينية في بريمن الألمانية تنظم مسيرة تنديدا بالعدوان في غزة

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وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها وأحياءها، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

هاجم عشرات المستعمرين، الليلة، قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازل المواطنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح في اتصال هاتفي مع "وفا"، بأن عشرات المستعمرين المتمركزين عند جبل الرأس هاجموا القرية واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي اتجاهها بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن منطقة جبل الرأس وجبل أبو طنطور تشهد عمليات تجريف واسعة من قبل الاحتلال ومستعمريه منذ عدة أسابيع.

ولفت صباح، إلى أن عدوان الاحتلال تصاعد بشكل كبير منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، حيث تشهد القرية أعمال تجريف للأراضي الزراعية، وتوزيع إخطارات بهدم منازل والاستيلاء على أراضي المواطنين.

يذكر، أن المستعمرين شنوا هجوما واسعا على أم صفا في شهر حزيران العام الماضي، إذ حرقوا منازل ومركبات بحماية من قوات الاحتلال.

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