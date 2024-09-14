الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجالية الفلسطينية في بريمن الألمانية تنظم مسيرة تنديدا بالعدوان في غزة

مسيرة
مسيرة

نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، اليوم السبت، مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وممثلين عن أحزاب ألمانية، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

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ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في الشارع الرئيسي بالمدينة العلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى أهلنا في قطاع غزة.

وطالب رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان، بالضغط الفوري لوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، وضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار، وأيضا العمل على إنهاء الاحتلال، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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