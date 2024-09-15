أبو طالب عبر صفحته الرسمية: الاستثمار في الشباب الأهم لضمان مستقبل أفضل لمصر

قال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، إن الاستثمار في تطوير قدرات الشباب وصقل مهاراتهم هو الاستثمار الأكبر والأهم الذي يضمن رسم ملامح مستقبل أفضل لمصر، وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية على موقع لينكد ان، أن المصرية للاتصالات تؤمن بأن دعم الشباب بتوفير فرص التعلم والتدريب التي تدمج المعرفة النظرية بالخبرات العملية هي السبيل نحو خلق جيل قوي قادر على اقتحام سوق العمل محليا ودوليا والمنافسة فيه بقوة.

جاء ذلك تعقيباً على التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات ومؤسسة شباب القادة والمساهمة في تطوير المهارات القيادية لإطلاق الحدث النهائي لمسابقة الأنشطة الطلابية ومبادرة بناء الطالب المصري.

ووجه أبو طالب الشكر لفرق العمل في المصرية للاتصالات ومؤسسة شباب القادة على الجهود الكبيرة والمتواصلة لدعم تمكين الشباب معرباً عن تطلعه لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.