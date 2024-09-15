الأحد 15 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مستعمرون يهاجمون قرية أم صفا ويطلقون الرصاص صوب المواطنين

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

هاجم عشرات المستعمرين، الليلة، قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".

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وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح في اتصال هاتفي مع "وفا"، بأن عشرات المستعمرين المتمركزين عند جبل الرأس هاجموا القرية واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي اتجاهها بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن منطقة جبل الرأس وجبل أبو طنطور تشهد عمليات تجريف واسعة من قبل الاحتلال ومستعمريه منذ عدة أسابيع.

ولفت صباح، إلى أن عدوان الاحتلال تصاعد بشكل كبير منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، حيث تشهد القرية أعمال تجريف للأراضي الزراعية، وتوزيع إخطارات بهدم منازل والاستيلاء على أراضي المواطنين.

يذكر، أن المستعمرين شنوا هجوما واسعا على أم صفا في شهر حزيران العام الماضي، إذ حرقوا منازل ومركبات بحماية من قوات الاحتلال.

اقتحم مستعمرون، مساء اليوم السبت، البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل.

وأفاد مراسلنا بأن عشرات المستعمرين المسلحين، بحماية جنود الاحتلال، اقتحموا البلدة القديمة من الخليل ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي وصولا إلى مدرسة أسامة بن المنقذ التي استولى عليها الاحتلال وحولها إلى "معهد" للحاخامات وأطلق عليها اسم مستعمرة "بيت رومانو".

وجاب المستعمرون شوارع وأزقة البلدة القديمة، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب منها "الموت للعرب"، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين في البلدة القديمة ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية إلى البلدة.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عزيز حرب عند حاجز عسكري نصبته قرب مفترق قرية أم الخير في مسافر يطا، جنوب الخليل.

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