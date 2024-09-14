نقابة الموسيقيين تنعى الفنانة ناهد رشدي

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنانة ناهد رشدى، والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة ناهد رشدي

أطلق الجمهور اسم "سنية" بنت المعلم عبد الغفور البرعي، على الراحلة ناهد رشدى وذلك بسبب ارتباطهم الشديد بشخصية سنية التي قدمتها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الراحل نور الشريف وعبلة كامل.

لعبت الراحلة ناهد رشدي العديد من الأدوار حيث شاركت فيما يقارب الـ200 عمل، وقدمت شخصية والدة ام الشهيد احمد المنسي في مسلسل الاختيار عام 2020، وشاركت كبار النجوم في مسلسلات ارابيسك وساكن قصادي وهوانم جاردن سيتني وتمضي الايام وواحة الغروب وغيرها من الاعمال المتميزة