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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سفير مصر في كينيا: الجماهير سعيدة بوجود الزمالك.. شيكابالا لاعب كبير

وائل عطية سفير مصر
وائل عطية سفير مصر في كينيا

أكد وائل عطية، سفير مصر في كينيا، أن الجماهير الكينية كانت سعيدة بتواجد فريق نادي الزمالك هنا، في مباراة الشرطة بذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية.

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وقال سفير مصر في كينيا خلال مداهلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك :" إقامة المباراة يوم السبت أثرت بعض الشيء على الحضور الجماهيري في الملعب".

وأضاف:" شيكابالا لاعب كبير والجماهير الكينية  التقطت الصور التذكارية معه خلال وجود بعثة الفريق في كينيا، ودائمًا ما ترحب الجماهير هنا بكبار نجوم الكرة المصرية".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الزمالك سيغادر إلى القاهرة مساء غدٍ الأحد بعد خوض بعض التدريبات الخفيفة، في حين أن فريق الشرطة لم يحدد بعد موعدد التوجه إلى القاهرة.

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