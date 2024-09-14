حقيقة تعاقد الزمالك مع كارلوس وموقف سامسون من تعطيل صفقة مهاجم الجديد

أكد الإعلامى خالد الغندور أن هناك تقارير تركية زعمت أن نادى الزمالك دخل في مفاوضات رسمية مع السويدى كارلوس ستراندبيرج مهاجم هاتاي سبور التركي ليكون بديلاً للجابونى بوبيندزا الذى إنتقل حديثاً لصفوف نادى رابيد بوخارست الرومانى.

وقال خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"حقيقة الأمر أن الزمالك لن يتعاقد مع اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج".

وأضاف:" الزمالك لديه حلول لإتمام التعاقد مع مهاجم جديد في ظل إكتمال قائمة الأجانب والتي يتواجد فيها التونسى حمزة المثلوثى ومواطنه سيف الجزيرى ومحمود بن تايج والبولندى ميشالاك وأخيراً سامسون".

وأختتم الغندور:" الحلول هي تسويق سامسون أو خروجه معاراً وهو ما يسعى إليه مسئولو الزمالك في الوقت الحالي، للتعاقد مع مهاجم جديد".