الأهلي يؤجل تجديد عقود لاعبيه

قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي قرر تأجيل جميع الجلسات المتعلقة بتجديد عقود لاعبيه في الوقت الحالي، وذلك للتركيز على مباريات الفريق المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور" أن الأهلي يستعد لمواجهتين هامتين؛ الأولى ضد جورماهيا الكيني في ذهاب وإياب دوري أبطال أفريقيا، والثانية ضد الزمالك في السوبر الأفريقي المقرر في السعودية يوم 27 من الشهر المقبل.

وأضاف الغندور أن قرار تأجيل جلسات تجديد تعاقد كل من أكرم توفيق وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا، بالإضافة إلى تعديل عقد مروان عطية، يأتي ضمن خطة النادي للتركيز الكامل على الاستحقاقات القادمة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، إلى مطار نيروبي بالعاصمة الكينية أمس استعداداً لمواجهة فريق جورماهيا في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقد استقبلت بعثة الأهلي بمطار نيروبي مجموعة من أفراد السفارة المصرية في كينيا، حيث قاموا بالترحيب برئيس البعثة والجهاز الفني واللاعبين.

كما كان في استقبال البعثة سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، اللذان سبق أن سافرا قبل 24 ساعة لتنسيق إجراءات الإقامة وملاعب التدريب.

وقدم الأهلي أداءً مميزاً في مرانه الختامي على ملعب التتش بالقاهرة صباح اليوم الجمعة، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل بدء التدريبات التي شملت الإحماء وتنفيذ الجوانب الخططية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع جورماهيا في الثالثة عصراً يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.