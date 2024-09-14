مدافع الأهلي ينتقل إلى الاتحاد السكندري

قال خالد الغندور إن محمد مغربي مدافع الأهلي بات على أبواب الانتقال إلى نادي الاتحاد السكندري بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما وافق اليوناني بابافاسيليو المدير الفني لزعيم الثغر على ضم اللاعب بالاتفاق والتنسيق مع لجنة الكرة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"نادي سموحة كان يرغب في تجديد عقد مغربي لموسم ثالث وهو ما رفضه الأهلي، بخلاف أن اللاعب لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق السكندري".

وواصل:" ومثل ما هو معروف كان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض عودة المدافع محمد مغربي، لصفوف الفريق الأحمر الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته من نادي سموحة".