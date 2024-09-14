خالد الغندور: عبدالله السعيد كل ما يكبر يحلى

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن فوز نادي الزمالك على مضيفه الشرطة الكيني في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني، مهم جدًا ولكن كان من الممكن أن يكون الأداء أفضل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الشرطة الكيني يمتلك لاعبين مميزين والمستوى البدني للاعبيين الكينين دائما يكون قوي".

وأضاف:" الشرطة الكيني ليس الأقوى في كينيا بكل تأكيد ولكن الفريق يمتلك لاعبين مميزين ".

وأكمل الغندور:" الزمالك ضم لاعبين جدد خلال الفترة الأخيرة ولكن لم ينسجموا مع زملائهم حتى الآن وهذا طبيعي".

وعن أداء عبدالله السعيد اليوم قال:" السعيد كل ما يكبر يحلى .. عبدالله ٣٩ سنة و٣ شهور وفي هذا السن وبهذا الجهد يحصل اللاعب الأفضل في المباراة".