مصر لا تريد الحرب.. الديهي: تواجدنا في الصومال وفقًا للقانون الدولي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر لا تستهدف زعزعة الاستقرار في أي دولة، وهذا الامر ثابت ومعلن، مضيفًا أن مصر موجودة في الصومال بناءً على القانون الدولي، وليس هناك أي نية مصري لزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة.



وأشار "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، إلى أن إثيوبيا تدعي بأن التواجد المصري في الصومال هدفه مواجهة سد النهضة، وهذا امر غير صحيح ومكايدة سياسية وفقًا لتصريحات وزير الخارجية الصومالي.



ولفت إلى أن مصر لا تدق طبول الحرب أبدًا، مشيرًا إلى أن مصر دولة كبيرة وحكمية ولديها فرط قوة عسكرية، وفي نفس الوقت فرط حكمة.



وتابع: "مصر لم ولن تكون دولة مارقة، ولم ولن تكون دول معتدية أبدًا، ومع كل هذه الثوابت فمصر لم ولن تتنازل عن حقوقها، لم ولن تترك أحد ينال من امنها القومي في مجمله، والأمن المائي على رأسه".

وأكد في سياق آخر أن السودان في أزمة، ولكن للأسف الكاميرات ليست هناك، وربما يكون الوضع في الخرطوم أكثر تعقيدًا مما يحدث في قطاع غزة.

وتسائل قائلاً: "أين مساعدات الدول للسودان؟، مصر لم تغيب لحظة، عن دول الجوار"

وأشار إلى أن مصر أرسلت اليوم باخرة ضخمة تحمل المساعدات للسودان، معقبًا : "قلب مصر مع الشعب السودان، مصر لم تتوقف لحظة عن دعم الأشقاء العرب سواء في ليبيا أو السودان أو قطاع غزة".