فستان عاري الكتفين.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بمهرجان الفضائيات العربية (شاهد)

تألقت الفنانة غادة عبد الرازق علي السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 الذي يشهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن من مختلف دول الوطن العربي.

وتألقت الفنانة البالغة من العمر الـ 54 عام بإطلالة أنيقة ومختلفة كعادتها حيث ارتدت فستان عاري الكتفين وبأكمام طويلة ويتميز بقصة مجسمة تبرز قوامها الرشيق ، ويتميز الفستان بإكستنشن "منفوش" باللون الأزرق الطاغي على فستانها ذو النقوشات الملونة .

أما من الناحية الجمالية اختارت غادة الظهور بمكياج جرئ نوعًا ما يرتكز على لون أحمر الشفاة ورسمة العيون الجريئة، كما اختارت لخصلات شعرها القصير تسريحة بسيطة تناسب إطلالتها.

الدورة الـ 15 من مهرجان الفضائيات العربية

تأتي الدورة الخامسة عشر باستعدادات ضخمة احتفالًا بمرور 15 عامًا على انطلاق المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط لتكريم نجوم وإعلامي الوطن العربي.

يعتمد المهرجان في اختياراته على تصويت الجمهور المصري والعربي، حيث أطلق استفتاءً خاصًا للجوائز عبر موقعه الرسمي منذ حوالي شهر. ومن المتوقع أن تُعلن الجوائز خلال حفل الختام.