موعد مباراة النصر والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا والقناة الناقلة

يستعد فريق النصر السعودي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد الشرطة العراقي والتي ستجمع الفريقان على ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل فريق النصر بقيادة المدرب لويس كاسترو المباراة وعينه على الفوز، حيث أنها تحمل الفرصة الأخيرة للدوري البرتغالي الذي يراوده شبه الإقالة من النادي بسبب سوء نتائج الفريق.

وكان النصر قد تعادل بشق الأنفس مع الأهلي في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما أمس على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والشرطة والقناة الناقلة ..

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد الشرطة يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، حيث ستنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة SSC السعودية الرياضية الحاصلة على حقوق بث تصفيات آسيا.

الفحص الطب يحسم موقف سيماكان من مباراة النصر والشرطة العراقي

خضع النجم الفرنسي محمد سيماكان لاعب فريق النصر السعودي لفحص طبي جديد من أجل حسم موقفه من المشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا.

وأكد الفحص الطبي سلامة محمد سيماكان من أي إصابة عضلية ومن المقرر أن يتحدد لاحقاً من مساء اليوم ما إذا كان كاسترو سيقرر إراحته أو السفر مع الفريق لـ بغداد لمواجهة الشرطة.