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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الفحص الطب يحسم موقف سيماكان من مباراة النصر والشرطة العراقي

محمد سيماكان لاعب
محمد سيماكان لاعب النصر

خضع النجم الفرنسي محمد سيماكان لاعب فريق النصر السعودي لفحص طبي جديد من أجل حسم موقفه من المشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا.

ويستعد النصر لمواجهة الشرطة العراقي يوم الاثنين المقبل على ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

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وأكد الفحص الطبي سلامة محمد سيماكان من أي إصابة عضلية ومن المقرر أن يتحدد لاحقاً من مساء اليوم ما إذا كان كاسترو سيقرر إراحته أو السفر مع الفريق لـ بغداد لمواجهة الشرطة.

وكان النصر قد تعادل بشق الأنفس مع الأهلي في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما أمس على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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