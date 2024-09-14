لمرضى الضغط المرتفع.. أطعمة مفيدة تسيطر على ارتفاع ضغط الدم

أعلن الدكتور إيلكين غاسانوف، أخصائي أمراض القلب، أن ارتفاع مستوى ضغط الدم مشكلة خطيرة وتنتشر على نطاق واسع، لذلك يجب السيطرة عليها.

ووفقا له، يجب أن يكون النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم غنيا بأحماض أوميغا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة والعناصر المعدنية - البوتاسيوم والمغنيسيوم واليود، وكذلك فيتامينات وزيوت نباتية.

وبالطبع عليهم الحد من تناول الملح، بحيث لا تزيد كمية الملح التي يستهلكونها في اليوم عن 5 غرامات، كما يجب التقليل أيضا من الدهون الحيوانية والكربوهيدرات البسيطة.

ويقول: "يفضل تحضير الطعام من دون إضافة الملح، وأن تكون الأطعمة مسلوقة أو مشوية. وتفي المأكولات البحرية تماما بهذه المتطلبات وخاصة الأسماك. كما أن الخضار والخضروات الورقية مثل البروكلي والثوم وزيت الزيتون ولحوم الدواجن تلبي هذه المتطلبات".

ووفقا له، يعتبر الأفوكادو منتجا مهما لأنه غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية والبوتاسيوم الذي يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكن يجب تجنب تناول اللحوم الدهنية والأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة المالحة و المشروبات الكحولية.

ووفقا له، تعتبر حمية البحر الأبيض المتوسط معيارا ذهبيا للنظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، ولكن في نفس الوقت يجب أن نعلم أن اتباع نظام غذائي محدد جزء مهم وضروري في علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم، ولكنه لا يمكن أن يكون بديلا لتناول الأدوية بانتظام.