الإدمان على الأطعمة المالحة والسكر يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

أخبرنا عالم الأورام إيفجيني تشيريوموشكين عن الأطعمة التي يجب أن تكون محدودة في النظام الغذائي لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

حذر عالم الأورام تشيريوموشكين من أن الإدمان على الأطعمة المالحة له تأثير معين على ظهور السرطان لذلك يجب أن يحتوي النظام الغذائي اليومي على أقل قدر ممكن من المخللات وغيرها من الأطعمة الغنية بالملح، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الأطعمة الدهنية والوجبات الخفيفة المدخنة محدودة بشكل صارم وفقا ل Cheryomushkin، يجب أن يكون النظام الغذائي أولا وقبل كل شيء غنيا بالخضار والخضروات والزيوت الصحية.

وأوصي بالتقليل من استهلاك اللحوم المدخنة والأطعمة الدهنية والمالحة، وقال طبيب الأورام في تعليق لموقع NEWS.ru : "إن تعاطي مثل هذه المنتجات يؤثر بشكل غير مباشر على مشاكل الأمراض المزمنة، والتي بدورها يمكن أن تسبب السرطان".

وبالإضافة إلى الإدمان على الأطعمة المالحة، فإن الإفراط في تناول السكر يؤثر على حدوث السرطان، وأشار تشيريوموشكين إلى أن الجلوكوز الزائد قد يكون مصدرًا للطاقة يسرع نمو الخلايا الخبيثة.

وقال الخبير: "إن الإفراط في تناول السكر يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالسرطان، وهناك هناك عادة خطيرة أخرى وهي كثرة تناول الأطعمة المعلبة، والمواد الكيميائية المستخدمة في المواد الحافظة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الخلايا، مما يساهم في حدوث الأورام.