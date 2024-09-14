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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نافاس يحقق رقماً تاريخيا ويطيح بسيرجيو راموس

نافاس
نافاس

سجل خيسوس نافاس، قائد إشبيلية، هدفاً تاريخياً خلال مباراة فريقه ضد خيتافي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، التي أقيمت على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

في الدقيقة 23، سجل نافاس هدف التقدم لإشبيلية، ليحقق رقماً قياسياً جديداً، ووفقاً لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح نافاس، البالغ من العمر 38 عاماً و298 يوماً، أكبر لاعب سناً يسجل هدفاً لإشبيلية في تاريخ الليجا.

تجاوز نافاس الرقم القياسي السابق المسجل بأسم سيرجيو راموس، الذي سجل هدفاً ضد خيتافي في مارس 2024، وكان وقتها في عمر 38 عاماً.

وحقق إشبيلية الفوز على خيتافي (1-0) ، بتوقيع خيسوس نافاس ليرتفع رصيد الفريق الأندلسي إلى 5 نقاط ويصعد إلى المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يبقى خيتافي في المركز 18 برصيد 3 نقاط.

 

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