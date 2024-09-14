الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرية مادما جنوب نابلس وتداهم منازلها

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

 

استمرارا لجرائمه الوحشية المتواصلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية مادما، جنوب نابلس، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

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وذكر رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في عدة أحياء منها، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وقد تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في تل أبيب وعدة مواقع وبلدات إسرائيلية أخرى، للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإبرام صفقة تبادل.

وطالب المتظاهرون قبالة مقر وزارة الأمن في تل أبيب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة تبادل.

كما تظاهر إسرائيليون قرب منزل نتنياهو في قيسارية، بالإضافة إلى عشرات المواقع والبلدات الإسرائيلية.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعّد معارضون للحكومة الإسرائيلية من نشاطاتهم الاحتجاجية، للمطالبة بصفقة تبادل وتبكير الانتخابات العامة.

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