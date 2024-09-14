التوقيع على مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولى السيراليونية

وقع شريف رفعت، سفير مصر لدى سيراليون، نيابةً عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ومعهد الدراسات الدبلوماسية، على مذكرة التفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصرى ووزارة الخارجية والتعاون الدولى السيراليوني.

وقد وقعت عن الجانب السيراليونى السفيرة د./ فيكتوريا سليمانى، مدير عام وزارة الخارجية والتعاون الدولى السيراليونية، حيث أقيمت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بمقر أكاديمية الخدمة الخارجية السيراليونية، بحضور مسئولى وزارة الخارجية والتعاون الدولى السيراليونية، وعلى رأسهم كل من مدير إدارة أفريقيا، ومدير الإدارة القانونية، ومدير إدارة المراسم، ونائب المدير التنفيذى لأكاديمية الخدمة الخارجية السيراليونية.



أشار السفير المصرى فى كلمته خلال حفل التوقيع إلى اهتمام مصر بتعزيز العلاقات فى مجال تأهيل الكوادر الدبلوماسية السيراليونية، والمجهود الذى قام به معهد الدراسات الدبلوماسية فى إعداد مذكرة التفاهم، وذلك لنقل خبرات المعهد المتميزة للجانب السيراليونى عقب افتتاح أكاديمية الخدمة الخارجية السيراليونية العام الماضى، مؤكداً فى الوقت ذاته على ترحيب الجانب لمصرى بتقديم الدعم اللازم للأكاديمية من خلال دورات التدريب، والمحاضرات، وورش العمل، والندوات ذات الصلة.

ومن جانبها عبرت السفيرة د./ فيكتوريا سليمانى، مدير عام وزارة الخارجية والتعاون الدولى السيراليونية، عن سعادتها بالتوقيع على مذكرة التفاهم المشار إليها والتى تأتى فى إطار الدور المصرى المتواصل لدعم سيراليون فى مختلف المجالات. وقد أكدت على تطلعها لتفعيل المذكرة بما يصب فى صالح تأهيل الكوادر الدبلوماسية السيراليونية خلال الفترة القادمة، والإسهام فى تطوير العمل المؤسسى والأكاديمى للأكاديمية السيراليونية حديثة النشأة.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم التوقيع قد شهدت تغطية إعلامية من جانب وسائل الإعلام السيراليونية المختلفة، وذلك لإدراك الجانب السيراليونى لقيمة وأهمية معهد الدراسات الدبلوماسية المصري، ولاهتمام رئيس الجمهورية السيراليونى شخصياً بنقل خبرات معهد الدراسات الدبلوماسية إلى الأكاديمية السيراليونية.