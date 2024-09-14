دبلوماسي أمريكي: الثقافة المصرية "سحر" للعالم.. دعمناها بـ150 مليون دولار للحفاظ على حضارتها

أكد رفيق منصور، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون التعليم والثقافة، أن مصر هي بلد الثقافة والثقافات والثقافة المصرية بمثابة سحر للعالم أجمع ولابد أن نحافظ به، مضيفًا: :فخور بدور الحكومة الأمريكية في الحفاظ على الثقافة والتراث المصري".

وشدد "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الخارجية الأمريكية قدمت دعم للحفاظ على التراث المصري في 30 عاما يصل لـ 150 مليون دولار للحفاظ على الحضارة المصرية من إسكندرية إلى أبوسمبل، مؤكدًا أنهم سيلعنون رسميًا عن دعم الحضارة المصرية والمتحف المصري، وهذا المشروع يبدأ يوم 17 عاما، لحماية الأثار والحضارة المصرية من السرقة منخلال الأرشفة، ويشارك بمشروع أرشفة آثار مصر السفارة الأمريكية بمصر ووزارة السياحة والآثار المصرية.

وأضاف: 5000 قطعة أثرية رجعت من أمريكا إلى مصر منذ عام 2016 بعد توقيع معاقدة "الحفاظ على التراث" بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر في عام 2016، شاركنا في إعادة 5 آلاف قطعة أثرية إلى مصر منذ 2016.

وتابع: "الثقافة المصرية كنز لمصر والعالم أجمع، مشددًا على أن السياحة في مصر ذراع مهم للاقتصاد من أجل الحصول على العملة الصعبة واستقرار مصر من مصلحة أمريكا".