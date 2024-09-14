الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صحيفة ألمانية: شولتس أكد تمسكه بعدم السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى

اولاف شولتس
اولاف شولتس

أكد أولاف شولتس، المستشار الألماني، تمسكه بعدم السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى، زودتها بها ألمانيا، لضرب أهداف على الأراضي الروسية، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك". 

txt

أستاذ اقتصاد: زيادة 11% بالصادرات المصرية إلى ألمانيا (فيديو)

txt

الكرملين يتفق مع شولتس بإجراء تحقيق التيار الشمالي

ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن شولتس قوله، خلال كلمة في تجمع لأنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بمدينة برينزلاو: "سأظل على رفضي السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى مقدمة من ألمانيا لمهاجمة أهداف في عمق روسيا. 

وأوضح، “أنا متمسك بموقفي حتى إن قررت دول أخرى خلاف ذلك، لن أفعل ذلك لأنني أعتقد أنه سيخلق مشكلة”. 

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، يوم أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية حول عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها.

وأشار إلى أن واشنطن تسترشد "بحساباتها الخاصة" عند اتخاذ القرارات.

وأوضح أن الولايات المتحدة لم تغير نهجها لتقييد استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل كييف، مؤكدا أنها لن تعلن عن تغييرات بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن.

مواد متعلقة

المصريون في ألمانيا عن زيارة الرئيس فرانك لمصر: تعود بالخير على الشعبين

المعارضة في صربيا تطالب باستقالة نائب رئيس الوزراء عقب تصريحاته المثيرة حول ألمانيا

لافروف: الناتو ينقل بيانات استخباراتية إلى نظام كييف

مدفيديف: وعد وزير الخارجية البريطاني بدعم كييف لمدة 100 عام كاذب

وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا ورئيس ليتوانيا ورئيسة وزراء لاتفيا يصلون كييف

الأمن الروسي: لا مفاوضات مع كييف إلا بعد دحرهم من كورسك

الجريدة الورقية