صحيفة ألمانية: شولتس أكد تمسكه بعدم السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى

أكد أولاف شولتس، المستشار الألماني، تمسكه بعدم السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى، زودتها بها ألمانيا، لضرب أهداف على الأراضي الروسية، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن شولتس قوله، خلال كلمة في تجمع لأنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بمدينة برينزلاو: "سأظل على رفضي السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى مقدمة من ألمانيا لمهاجمة أهداف في عمق روسيا.

وأوضح، “أنا متمسك بموقفي حتى إن قررت دول أخرى خلاف ذلك، لن أفعل ذلك لأنني أعتقد أنه سيخلق مشكلة”.

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، يوم أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية حول عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها.

وأشار إلى أن واشنطن تسترشد "بحساباتها الخاصة" عند اتخاذ القرارات.

وأوضح أن الولايات المتحدة لم تغير نهجها لتقييد استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل كييف، مؤكدا أنها لن تعلن عن تغييرات بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن.