"سيدات مصر" تقدم كلمة السر في حماية حساباتنا من الاختراق

تحت عنوان" أمانك_الرقمى_حقِك" قدمت مبادرة سيدات مصر عدة نصائح هامة للسيدات والفتيات من أجل حمايتهن من مخاطر الابتزاز الإلكتروني واختراق حسابهن.

ونشرت المبادرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عدة خطوات من حماية اختراق الحساب وجاءت كما يلي:

اختيار كلمة سر password قوية هي أول وسيلة بنقدر نحمي بيها بياناتنا وحساباتنا من انها تتعرض للإختراق (الهاكينج)

ازاى تختارى كلمة سر قوية؟

استخدمي دائما خليطاً من الأحرف والأرقام والرموز + وكل ما تكون طويلة كان افضل (متقلش عن ١٦ حرف) Dg1@-XF-$OL?2639

استخدمى كلمة سر مختلفة لكل حساب علشان لو حصل اختراق لحساب، الهاكر ميقدرش يوصل لباقي الحسابات.

بلاش تستخدمي معلومات شخصية فى كلمة السر، يعنى بلاش رقم تليفونك ولا عيد ميلادك ولا اسماء اولادك

بلاش تستخدمى الكلمات الشائعة زى “password”, “iloveyou”, الخ.

بلاش تستخدمى التسلسل (زى: abcd1234) أو الحروف اللى ورا بعض على الكيبورد (زى qwerty).

غيرى كلمة السر باستمرار

متنسيش تكتبيها في مكان آمن بحيث تقدرى تلاقيها بسرعة وقت ما تحتاجى لها