بيراميدز يتعادل أمام الجيش الرواندي بدوري الأبطال

انتهت مباراة بيراميدز أمام نظيره الجيش الرواندي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الجيش الرواندي في النتيجة من خلال لاعب بيراميدز محمد الشيبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني، بينما تعادل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي للسماوي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يتأجل حسم المتأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا لمباراة الإياب والمقرر لها السبت المقبل على ملعب "الدفاع الجوي".

وكان بيراميدز قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ.

خط الهجوم: فيستون مايلي.