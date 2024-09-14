الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الرياض

الهلال السعودي
الهلال السعودي

كشف البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الرياض، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2024/2025.

txt

هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد بـ البريميرليج

ومن المقرر انطلاق مواجهة الهلال أمام الرياض في تمام التاسعة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب فيصل بن فهد بالمملكة العربية السعودية.

تشكيل الهلال أمام الرياض

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو ــ علي البليهي – كاليدو كوليبالي ــ ياسر الشهراني

خط الوسط: سالم الدوسري ــ روبن نيفيز ــ سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

وفي الهجوم: مالكوم ــ ماركوس ليوناردو ــ ألكسندر ميتروفيتش

الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على كل من الأخدود وضمك، بينما يتواجد الرياض في المركز السادس بـ 4 نقاط، إثر تحقيق التعادل مع الوحدة والفوز على الخلود.

مواد متعلقة

مبابي يقود ريال مدريد أمام سوسيداد بـ الليجا

شباب اليد يتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا بتونس
الجريدة الورقية