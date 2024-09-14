ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الرياض
كشف البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الرياض، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2024/2025.
ومن المقرر انطلاق مواجهة الهلال أمام الرياض في تمام التاسعة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب فيصل بن فهد بالمملكة العربية السعودية.
تشكيل الهلال أمام الرياض
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: جواو كانسيلو ــ علي البليهي – كاليدو كوليبالي ــ ياسر الشهراني
خط الوسط: سالم الدوسري ــ روبن نيفيز ــ سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش
وفي الهجوم: مالكوم ــ ماركوس ليوناردو ــ ألكسندر ميتروفيتش
الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على كل من الأخدود وضمك، بينما يتواجد الرياض في المركز السادس بـ 4 نقاط، إثر تحقيق التعادل مع الوحدة والفوز على الخلود.