الرئيس الفلسطيني يمنح وسام نجمة القدس للشهيدة التركية الأميركية

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، والد الشهيدة التركية الأميركية عائشة- نور، سواد إيغي، معزيا باستشهاد ابنته التي ضحت بحياتها وهي تدافع عن الحق والعدل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقرر منحها وسام نجمة القدس .

أبرز ما قال الرئيس الفلسطيني في المحادثة:

وقال الرئيس الفلسطيني، مخاطبا سواد إيغي، والد الشهيد عائشة– نور: "نقدم لكم ولوالدة الشهيدة وعائلتها، ومن خلالكم للشعب التركي الشقيق، أحر التعازي والمواساة بشهيدة فلسطين وتركيا، وابنة فلسطين وابنة تركيا الشجاعة والمناصرة للحق ولأشقائها الفلسطينيين، الشهيدة عائشة– نور إيغي، التي اغتالتها يد الاحتلال الإسرائيلي الغادرة، فروت بدمائها الطاهرة تراب فلسطين المتعطش للحرية التي نادت به طيلة حياتها، وستظل الشهيدة رمزا صادقا لتلاحم الشعبين التركي والفلسطيني الشقيقين، ولكل الأحرار في العالم، وسنظل وشعبنا نذكر عائشة- نور بكل العرفان والمحبة، وستظل حيّة في قلوبنا كما في قلوبكم. ونحن إذ نتشاطر الأسى برحيل عائشة، لنسأل الله عز وجل، أن ينعم على روحها بالرحمة والسكينة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهمنا وإياكم وجميع محبيها، جميل الصبر وحسن العزاء".

وأضاف الرئيس: "نشعر بالحزن على فقدانها، وبالغضب من هذا المحتل الغاصب، ونحن نعمل مع السلطات الأميركية والتركية من أجل تحقيق عادل، وكما يجري الإعداد لتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على جريمة اغتيالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع قائلا: "قررنا منح شهيدة تركيا وفلسطين عائشة- نور، "وسام نجمة القدس"، تقديرا لتضحياتها الغالية تجاه دعم شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال"، موجها الدعوة لوالديها وأسرتها لزيارة فلسطين تكريما لروح ابنة فلسطين وتركيا الشهيدة عائشة-نور.

وقد حضر الاتصال القنصل العام التركي في القدس السفير اسماعيل كوبانغلو.