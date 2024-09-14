ملفات بيبي.. تفاصيل فيلم يرعب نتنياهو (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، التداعيات الناجمة عقب عرض الفيلم الوثائقي «ملفات بيبي»، والذي عرض مؤخرًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وأضاف أشرف أبو الهول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: « لأول مرة عرضت مقاطع فيديو مسرّبة من جلسات التحقيق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة».

وتابع: الفيلم الوثائقي «ملفات بيبي» صورة شاملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه مجموعة من التهم الجنائية المرتبطة بالفساد.

وأوضح أبو الهول، أن الفيلم يسلط الضوء على كيفية استخدام نتنياهو لتوجيه التهم ضده كفرصة لتغيير النظام القضائي، مُدّعيًا أنها إصلاحات ضرورية، كما أن الفيلم يشرح لنا كيف قام نتياهو بإطالة أمد العدوان على غزة وتأخير اتفاقيات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بهدف تجنب مواجهة القضاء والمضي قدماً في مشاريعه السياسية.

ونوه أبو الهول إلى أن فيلم ملفات بيبي استعرض الخرافات المتداولة في دولة الاحتلال بشأن نزاهة النظام القضائي وحرية التعبير، وسارع محامو بنيامين نتنياهو إلى تقديم دعوى مستعجلة لحظر عرض الفيلم في إسرائيل.

وأردف أشرف أبو الهول، أن الفساد ينتشر في دولة الاحتلال وليس وليدة اللحظة، موضحًا أن هذا الفيلم قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الإسرائيلية.