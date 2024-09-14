الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

ملفات بيبي.. تفاصيل فيلم يرعب نتنياهو (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

كشف الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، التداعيات الناجمة عقب عرض الفيلم الوثائقي «ملفات بيبي»، والذي عرض مؤخرًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وأضاف أشرف أبو الهول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: « لأول مرة عرضت مقاطع فيديو مسرّبة من جلسات التحقيق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة».

txt

لعنة «فيلادلفيا» تطارد «نتنياهو»

وتابع:  الفيلم الوثائقي «ملفات بيبي» صورة شاملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه مجموعة من التهم الجنائية المرتبطة بالفساد.

وأوضح أبو الهول، أن الفيلم يسلط الضوء على كيفية استخدام نتنياهو لتوجيه التهم ضده كفرصة لتغيير النظام القضائي، مُدّعيًا أنها إصلاحات ضرورية، كما أن الفيلم يشرح لنا كيف قام نتياهو بإطالة أمد العدوان على غزة وتأخير اتفاقيات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بهدف تجنب مواجهة القضاء والمضي قدماً في مشاريعه السياسية.

ونوه أبو الهول إلى أن  فيلم ملفات بيبي استعرض الخرافات المتداولة في دولة الاحتلال بشأن نزاهة النظام القضائي وحرية التعبير، وسارع محامو بنيامين نتنياهو إلى تقديم دعوى مستعجلة لحظر عرض الفيلم في إسرائيل.

وأردف أشرف أبو الهول، أن الفساد ينتشر في دولة الاحتلال وليس وليدة اللحظة، موضحًا أن هذا الفيلم قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الإسرائيلية.

 

مواد متعلقة

خبير سياسي: أمريكا تتجنب حربا واسعة بالمنطقة لتأزم موقف إسرائيل في غزة

بالتقسيط.. موعد طرح الوحدات السكنية الجديدة وأسعارها (فيديو)

الزراعة: وقف صرف الأسمدة المدعمة لسارقي الكهرباء يؤكد سيادة القانون

الجيش التايلاندي يتأهب لإنقاذ البلاد من أسوأ الفيضانات.. فيديو

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى.. فيديو

إيران تطلق قمر صناعي إلى الفضاء.. فيديو

أمل الحناوي: عدوان إسرائيل على الفلسطينيين بجاحة لا تكترث لعقاب

أشرف زكي: ناهد رشدي قاومت المرض اللعين خلال عشرات السنوات
الجريدة الورقية