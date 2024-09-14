تألق كبير لأبطال إنبي في كأس مصر للجمباز

حقق أبطال نادي إنبي للجمباز الفني تحت 6 سنوات إنجازاً كبيراً بحصد 4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2025/2024.

جاء تمثيل الفريق البترولي في بطولة كأس مصر من خلال اللاعبين:

جميلة محمد طلعت

ورد باسم طارق

سالا محمد زياد

ليال عمرو عبدالكريم

برافو لأبطالنا المميزين

يشرف على قطاع الجمباز بنادي إنبي المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة، ويقود الجهاز الفني نخبة من المدربين المميزين:

ك/ هشام صبحي - المدير الفني ورئيس الجهاز

ك/ عبدالحميد سعيد - مدرب فريق إيروبك

ك/ عمر الشاذلي - مدرب فريق إيروبك

ك/ سارة السيد - مدربة باليهات إيروبك

ك/ أحمد إبراهيم - مدرب إيروبك

ك/ محمود علاء - مدرب فريق الجمباز الفني

ك/ نوال محمود - مدربة باليهات الفني

ك/ عمرو توني - مدرب فريق

ك/ ممدوح محمد - مدرب فريق

ك/ إمام يماني - مدرب فريق

ك/ هبة خميس - مدربة

ك/ خلود احمد- مدربة باليهات

ك/ خالد إسماعيل - إداري

ك/ عبدالمحسن محمود - إداري