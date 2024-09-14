كواليس حادث تصادم قطارين في الزقازيق

وقع منذ قليل، حادث تصادم لقطارين، بأحد الخطوط الطولية في مدينة الزقازيق، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث، لإسعاف المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت، إخطارا بوقوع حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق.

وأشار شهود عيان إلى الوفد، إلى أن الحادث وقع عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق بين قطاري 363 قطار المنصورة أكسبريس مع قطار 281 الإسماعيلية.

وأفاد مصدر بصحة الشرقية، إنه تم الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين، وتقديم الاسعافات الاولية، وسيتم إصدار بيان إعلامي لاحقا بعد استبيان كافة بيانات الحادث.