معرض العلمين خطوة نوعية فى تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية فى قطاع المطارات

وزير الطيران يجتمع ورئيس الـ (ACI (لإقليم أفريقيا.. ووفد (TSA(

إيمانويل تشافيز يشيد بالمعرض وحسن التنظيم والإقبال الكبير من جميع أنحاء العالم

بيل جرينولدز: إنشاء مركز إقليمى بالقاهرة لتدريب الكشافين بما يعزز القدرات الأمنية فى المنطقة العربية والأفريقية

استقبل الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، وفداً من إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) برئاسة بيل جرينولدز، الملحق الحكومى لإدارة أمن النقل الأمريكية لشمال أفريقيا. وذلك على هامش فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء ٢٠٢٤، حيث تأتى تلك الزيارة فى إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والولايات المتحدة فى مجال أمن الطيران.. واستعرض الحفنى الإجراءات الأمنية الشاملة المُطبقة فى المطارات المصرية، مشيراً إلى الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتطوير وتعزيز منظومة الأمن بالمطارات، وتطبيق أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال، وتأمين الأفراد والمنشآت والرحلات على أعلى المستويات ووفقاً للمعايير الدولية.. وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل التعاون مع إدارة أمن النقل الأمريكية للاستفادة من خبراتها المتقدمة فى هذا المجال؛ حيث تم الاتفاق على تعزيز تجربة المسافرين ورفع مستوى الأمن فى مطار القاهرة الدولى من خلال إمكانية تطوير نقاط التفتيش.. كما ناقش الجانبان أهمية العمل على إنشاء مركز إقليمى بالقاهرة لتدريب الكشافين على أحدث الأجهزة المزودة بأحدث التقنيات فى مجال أمن الطيران، مما يعزز من القدرات الأمنية فى المنطقة العربية والأفريقية.

رئيس المجلس الدولى للمطارات خلال تفقده جناح شركة ميناء القاهرة الجوى

المجلس العالمى للمطارات

وشهد مطار العلمين الدولى لقاءً هاماً بين الدكتور «سامح الحفنى» وإيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولى للمطارات ACI لإقليم أفريقيا، وعلى التونسى سكرتير عام المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا.

وتمت مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين مصر والمطارات الأفريقية وتبادل الخبرات فى مجال الطيران المدنى، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والابتكارات فى هذا القطاع الحيوى، كما تمت مناقشة أوجه الاستفادة من الخبرات المصرية فى تطوير قطاع المطارات داخل القارة الأفريقية.

وأكد الدكتور سامح الحفنى على عمق العلاقات التى تربط مصر بأشقائها الأفارقة، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات، لاسيما قطاع الطيران المدنى الذى يشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية.. وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز مكانتها كمركز إقليمى للطيران المدنى، وتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة مع الأشقاء الأفارقة.. ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس المطارات الأفريقى بالجهود التى تبذلها مصر لتطوير قطاع الطيران المدنى، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين الدول الأفريقية لتحقيق التكامل فى هذا المجال، والمساهمة فى النمو الاقتصادى بالقارة السمراء، مشيداً بمعرض مصر الدولى للطيران والفضاء وباختيار مدينة العلمين الجديدة لإقامة المعرض بها فى نسخته الأولى وبحسن التنظيم والإقبال الكبير على حضور فعالياته من جميع أنحاء العالم.

«الحفنى» يبحث ومدير إدارة أمن النقل الأمريكية تعزيز الأمن بالمطارات المصرية

أجنحة القابضة للمطارات

جدير بالذكر أن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية شاركت فى معرض مصر الدولى الأول للطيران والفضاء بمطار العلمين الدولى وذلك من خلال جناح لكل من شركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية للمطارات وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران لعرض الإمكانيات التشغيلية والخدمات والتكنولوجيا التى تقدمها تلك الشركات فى هذا المحفل الدولى الهام الذى يشارك فيه أكثر من 250 عارضا ومشاركا من كافة أنحاء العالم.

وقد شهدت الأجنحة الخاصة بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية إقبالا كبيرا من ممثلى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الطيران والفضاء ورواد المعرض وممثلى وسائل الإعلام.

كبار ممثلى الشركات العالمية

واستقبل جناح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على مدار أيام معرض مصر الدولى للطيران والفضاء عددا كبيرا من الوفود وكبار الشخصيات وممثلى الشركات العربية والعالمية، من أجل التعرف على أحدث المشروعات والخدمات التى تقدمها المطارات المصرية والشركات التابعة للشركة القابضة.

وفى اليوم الأخير للمعرض قام وفد رفيع المستوى برئاسة السيد «مادوت بيار» وزير النقل بدولة جنوب السودان بزيارة جناح شركة ميناء القاهرة الجوى، وذلك من أجل تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتقديم كافة سبل الدعم الفنى ونقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية فى قطاع الطيران المدنى.

كما قام وفد شركة «جيتيكس» العالمية المتخصصة فى تقديم خدمات الطيران بزيارة جناح الشركة المصرية للمطارات والتشاور مع قيادات الشركة من أجل التعاون فى تسويق خدمات المطارات المصرية لمختلف شركات الطيران.

كما استقبل جناح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالمعرض وفد جامعة القاهرة، وذلك فى إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية والبحثية بمجال الطيران والمطارات.