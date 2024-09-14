القليوبية: أمسية أدبية بقصر ثقافة القناطر الخيرية

شهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، فعاليات الورش الفنية في مجالي الفنون التشكيلية والمسرح "مصر جميلة" التي تقيمها مجانا الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعرالدكتور مسعود شومان، ويشارك بها مدربون متخصصون لدعم ورعاية رواد المواقع وتنمية مواهبهم.

أمسية أدبية بقصر ثقافة القناطر الخيرية..

وفي سياق البرامج الأدبية بالفرع عقدت أمسية أدبية بنادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية برئاسة الشاعر محمد هباش، تم خلالها مناقشة عدد من الأعمال الأدبية، وإلقاء قصائد شعرية منها: قصيدة "سبع مشاهد عجاف" لمحمد صبحي، "بنكتب ليه" لولاء البركاوي، وألقت الطالبتان رانيا ونغم محمود خاطر، قصيدة "برز الثعلب يوما" لأمير الشعراء أحمد شوقي، كما ألقى الشاعر عصام رمضان أحد النصوص الشعرية للشاعر فاروق جويدة.

كما نظم نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية شعرية، استهلت بقصيدة "بسمة في وش النهار" لسيد مرسي، و"شكوى وطن" لعلي عبد العليم، وقصيدة "رغيف العيش" لمحمد إبراهيم، و"طالع لجدي" لخالد الطيب، "أنا الإنسان" لإبراهيم بديوي.

كما ألقى محمود السيد قصيدة بعنوان "مربعات للفقيد الرحمة"، أعقبها قصائد "راحلة" لهبة حسن، "لك يا ابني" محمد البحيري، "ماشية ليه" منى الغريب، "قدسنا الحرة" يامنة اليمني، "فوانيس" خالد شديد، "برج الحمام" هاني عبد الوهاب، "الوصية" ولاء عدنان، "سلام" علي يحيى، وختاما قصيدة "الضلمة" لميرنا أشرف.