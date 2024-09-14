استمرار محاضرات الفهرسة الإلكترونية وورش مصر جميلة المجانية بالقليوبية

عقدت مكتبة مصر العامة ببنها محاضرة بعنوان "الفهرسة الإلكترونية" استمرارا للتدريب الميداني لطلبة قسم المعلومات وتقنيات المعرفة الذي ينظمه قصر ثقافة بنها بالتعاون مع المكتبة، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وخطط وزارة الثقافة.

محاضرات الفهرسة الإلكترونية وورش مصر جميلة المجانية بالقليوبية..

عرفت سارة محمد كمال مسئول تكنولوجيا المعلومات، الفهرسة الإلكترونية أنها نظام آلي خزنت فيه بيانات وصفية وموضوعية عن مصادر المعلومات الموجودة في المكتبة، ويمكن استرجاع تلك البيانات عن طريق عدة مداخل مثل المؤلف، والعنوان، والكلمات المفتاحية، وهى أحد الأشكال الحديثة للفهارس.



وأشارت مسئول تكنولوجيا المعلومات أن الفهرسة الإلكترونية ظهرت بعد استخدام الحاسب الآلي في أعمال المكتبات ومراكز المعلومات، بشكل عام وأعمال الفهرسة بشكل خاص، حيث بدأ التحول من الفهارس التقليدية البطاقية إلى الفهارس الإلكترونية، مما ساعد على توفير وقت الباحث وجهده في الوصول إلى مصادر المعلومات، وأعقب اللقاء شرح أحد برامج الفهرسة الإلكترونية، مع التطبيق العملي للطلبة.