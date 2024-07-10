سحب منخفضة وضباب.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس موضحًا أن يكون غائماً جزئياً أحياناً.

فيما تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً بحيث يكون رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة غرباً.



وأوضح المركز ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:27 والمد الثاني عند الساعة 03:04، والجزر الأول عند الساعة 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 21:16

وذكر، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:25 والمد الثاني عند الساعة 00:14 والجزر الأول عند الساعة 19:04 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.

درجات الحرارة العظمى والصغرى



وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:

أبوظبي 46 32 70 15

دبي 45 34 65 25

الشارقة 45 32 70 20

عجمان 43 33 75 25

أم القيوين 44 30 80 30

رأس الخيمة 44 33 75 30

الفجيرة 35 32 85 55

العـين 47 35 45 15

ليوا 48 29 85 20

الرويس 45 30 85 30

السلع 41 31 80 25

دلـمـا 38 31 90 50

طنب الكبرى / الصغرى 36 32 85 55

أبو موسى 36 32 85 55