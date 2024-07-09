الإمارات تشارك بمعرض "إينوبروم" الصناعي في روسيا.. فيديو

تشارك دولة الإمارات بوفد ترأسه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بفعاليات المعرض الصناعي الدولي إينوبروم 2024، لتعزيز العلاقات عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والصناعية والتجارية، وذلك حسبما جاء في فيديو نشرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، استعرضت دولة الإمارات أبرز الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية والممكنات والشراكات النوعية المقدمة للمستثمرين الصناعيين في دولة الإمارات، لتعزيز نمو وتنافسية الشركات الصناعية، بما يعزز التعاون الصناعي والشراكات بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الروسية وبقية الدول المشاركة، خاصة في وجود نحو 700 شركة عارضة و46 ألف زائر من أكثر من 50 دولة.

يأتي ذلك، في وقت شهد فيه القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً لافتاً خلال الأعوام الماضية بعدما أصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة بعد قطاع التجزئة بقيمة تصل إلى 205 مليارات درهم بنمو نسبته 55% مقارنة بالعام 2020.

ويعكس تصميم جناح دولة الإمارات حالة من التناغم بين الطبيعة المحلية والابتكار والتراث الوطني، التي استلهمت رمزية الصمود والنمو في البيئة الصحراوية القاحلة من تلك الشجرة الأصيلة، بالإضافة إلى برنامج ثقافي وأنشطة تراثية إماراتية من خلال وزارة الثقافة في دولة الإمارات لتعريف الزوار بالثقافة والتقاليد والحرف التراثية الإماراتية.

وشهد اليوم الأول، انعقاد منتدى الأعمال جلسة "الحوار الصناعي بين روسيا والإمارات العربية المتحدة"، الذي أكد خلاله الدكتور سلطان الجابر، في كلمة رئيسة، على المساعي المشتركة لتعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري، والتركيز على سلاسل الإمداد، خاصة في الصناعات الأكثر طلبا وتعزيز تنافسيتها، وتمهيد الطريق لشراكات صناعية مثمرة، بما ينعكس على تحفيز النمو الصناعي.

وتقدم دولة الإمارات للشركات والمستثمرين المحليين والأجانب مزايا تنافسية جاذبة تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والملكية الأجنبية بنسبة 100% والبنية التحتية اللوجستية العالمية، وإمكانية الوصول إلى مصادر موثوقة للطاقة منخفضة الكربون بما يراعي متطلبات الاستدامة والبيئة.

وضم وفد دولة الإمارات، العديد من الجهات الحكومية والخدمية والشركات الوطنية العاملة في عدد من القطاعات التي تشمل الصناعات الثقيلة والأدوية والصناعات الغذائية، والمعدات والمستلزمات الطبية والنقل والبحث العلمي، وغيرها وذلك لعرض قصص النجاح التي تحققت تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، والممكنات والحوافز التي يحصل عليها المستثمرون في القطاع الصناعي الإماراتي، وبحث فرص الشراكة المحتملة مع الشركات الروسية والدولية المشاركة في المعرض.