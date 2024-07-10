جامدين جامدين .. مشاهدات أغنية تامر حسني الجديدة

يستمر نجم الجيل الفنان تامر حسني ، في صدارة قائمة الأكثر استماعًا، وذلك من خلال أجدد أعماله الغنائية وتحمل اسم "جامدين جامدين"، إضافة إلى حصولها على 2 مليون و400 ألف مشاهدة في 5 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية "جامدين جامدين" من كلمات محمود سليم وألحان محمد أيام وتوزيع هشام محمد.

وتقول كلماتها:" لو حد زعلان قابلك، هاته من ايديه ، قوله في ناس فرحانه، وجو جديد عليه، لو جالنا بس هيطلع، من كل اللي فيه، احنا لمتنا دي، بالدنيا كلها، كل دقيقه انبساط بنستغلها، والسكه اللي بتزعل نمشي عكسها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه، ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده ، صحبتنا الحلوه مأكده ، لأ بقى والحلو في كل ده، احنا كده من سنين ، لسه الأيام الحلوه بينا مكمله، والسهره جامده معانا ولسه مبيته واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده، عدي وفوت وكبر، وانسى ومتقفش، فك الزعل علشان بقى، وشك ميكرمش ، هنعيش الدنيا مره ياعم

فكها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده صحبتنا الحلوه مأكده ، لأ بقى والحلو في كل ده احنا كده من سنين ".

كما يستعد تامر حسني لإحياء أمسية استثنائية يوم 8 أغسطس المقبل على خشبة مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

آخر حفلات تامر حسني

كان الفنان تامر حسني، أحيا حفلا غنائيا ساهرا في 19 أبريل الماضي، بفاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، ضمن مهرجان المدارس الذي يضم حفل تخرج لأكثر من 50 مدرسة في مصر.

وقدم تامر حسني، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: "قدها، حلو المكان"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

تامر حسني

سبب تأجيل "يا نهار أبيض"

من جهة أخرى، أعلن المطرب تامر حسني عن سبب تأجيله أغنية "يا نهار أبيض"، من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية، قائلاً: "يا شباب يا جميل، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن أغنية "يا نهار أبيض" الحقيقة أن اغنية "يا نهار أبيض" محتاجة توقيت أفضل يوسع لها علشان تنتشر صح، فتم تحويلها لأغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين".

وأضاف: "الأغنيات هيبقوا 2 أو 3 عشان أكون معاكم إن شاء الله في الصيف بحاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات وأحزان الشتا اللي كأبتكم بيها".

وتابع: "مبقتش شايف حد بيغنيلي إلا وبيعيط، فا إن شاء الله نرجع ببهجة جميلة في الصيف، سؤال مهم أوي محتاج رده منكم وبمنتهى الصراحة كل حد فيكم يقولي أكتر الأغاني اللي عجبته في ألبوم هرمون السعادة كله وشكراً".

أغنية تامر حسني ماوحشتكيش

كان تامر حسني قد طرح حديثًا كليب “ماوحشتكيش”، الذي سجل أكثر من 27 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها:" شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش عندك خلاص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان وضحكتك بين الحروف إسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحده تانيه غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش عندك خلاص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه".