البيت الأبيض يحذر إيران من استغلال احتجاجات بشأن غزة في أمريكا

اتهم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إيران بمحاولة استغلال احتجاجات في الولايات المتحدة ذات صلة بقطاع غزة، ووصف هذا السلوك بأنه غير مقبول، وذلك عقب تحذير مسؤول بارز في المخابرات الأميركية من أن إيران تحاول إثارة الشقاق في المجتمع الأميركي.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قالت حركة حماس إن مجزرة مدرسة العودة في خان يونس هي إمعان في حرب الإبادة والمجازر من حكومة الإرهاب الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، داعية إلى مسيرات غضب في كل مدن العالم لإدانة المجازر ووقف حرب الإبادة.

وقالت حماس، في بيان: إن المجزرة التي نفذها العدو الفاشي اليوم في مدرسة العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 من النازحين فيها؛ تمثل إمعانا في حرب الإبادة والمجازر البشعة ضد شعبنا الأعزل.

وأضافت حماس: إن ما يشهده قطاع غزة من تصعيد للعدوان الإجرامي الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء في الأحياء السكنية ومراكز النزوح، والمجازر في مدينة غزة، ومخيم النصيرات، وتواصل حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني دون رادع، إنما هو تأكيدٌ من حكومة الإرهاب الصهيونية على مضيها في جرائم القتل وحرب الإبادة غير آبهةٍ بعواقب جرائمها، ولا بأيٍّ من القوانين والمعاهدات التي صُمِّمت لحماية المدنيين في الحروب.

وتابعت: إننا ندعو الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر إلى تجديد انتفاضتهم وحراكهم نصرةً لشعبنا في قطاع غزة، والخروج فورا إلى الساحات والميادين بمظاهرات ومسيرات غضب حاشدة في كل مدن العالم، وتصعيد الاحتجاجات والضغط في كل المحافل والساحات، حتى وقف المحرقة التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء في قطاع غزة، كما ندعو أهلنا وشبابنا الثائر في الضفة الغربية، إلى تفعيل كل أدوات الدعم والإسناد، والاشتباك مع هذا العدو المجرم، وتصعيد المشاركة في معركة طوفان الأقصى، حتى دحر العدوان عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.