خالد الهنائي: أحمد رفعت كان لاعب على خلق رفيع

أكد خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي أن أحمد رفعت صاحب خلق رفيع ولم يصدر أي مشكلة منه طوال وجوده في فريق الوحدة الإماراتي.

وقال خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" بداية أحمد رفعت مع نادي الوحدة الإماراتي كانت قوية جداً وتألق بشكل كبير وحصل على رجل المباراة أكثر من مرة".

وأضاف:" كلامي هتحاسب عليه يوم القيامة أحمد رفعت لاعب على خلق رفيع ولم يصدر منه أي تصرف مسئ طوال فترة تواجده في الوحدة الإماراتي".