نادر شوقي: السقا ليس مسؤولاً عن أزمة احمد رفعت

دافع نادر شوقي وكيل اللاعب الراحل أحمد رفعت عن عبد الظاهر السقا مدير الكرة السابق لفريق مودرن سبورت.

وقال نادر شوقي في تصريحات عبر فضائية " إم بي سي مصر ": " عبد الظاهر السقا لم يكن مسؤولاً عن أزمة أحمد رفعت وليس هو المقصود بحديث اللاعب عن 2 من المسؤولين تسببوا في أزمته ".

وأكمل نادر شوقي: " لو كان السقا هو المقصود بحديث أحمد رفعت السابق لم يكن ليحضر الي عزاء اللاعب اليوم "..

وأتم: " علاقة عبد الظاهر السقا خلال تواجده في مودرن سبورت مع أحمد رفعت كانت جيدة للغاية ".