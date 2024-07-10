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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نادر شوقي: السقا ليس مسؤولاً عن أزمة احمد رفعت

نادر شوقي
نادر شوقي

دافع نادر شوقي وكيل اللاعب الراحل أحمد رفعت عن عبد الظاهر السقا مدير الكرة السابق لفريق مودرن سبورت.

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وليد دعبس: نادر شوقي كان على علم بكل شئ يفعله أحمد رفعت ونحن من أنهينا قصة التجنيد

وقال نادر شوقي في تصريحات عبر فضائية " إم بي سي مصر ": " عبد الظاهر السقا لم يكن مسؤولاً عن أزمة أحمد رفعت وليس هو المقصود بحديث اللاعب عن 2 من المسؤولين تسببوا في أزمته ". 

وأكمل نادر شوقي: " لو كان السقا هو المقصود بحديث أحمد رفعت السابق لم يكن ليحضر الي عزاء اللاعب اليوم "..

وأتم: " علاقة عبد الظاهر السقا خلال تواجده في مودرن سبورت مع أحمد رفعت كانت جيدة للغاية ".

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