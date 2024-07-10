شبانة لـ "جمال علام": قولي مين اللي مخوفك في بيراميدز

أبدى الإعلامي محمد شبانة استيائه الشديد من توقيت صدور بيان اتحاد الكرة المصري في وقت متأخر وعدم الرد سريعا على تصريحات هاني سعيد مدير بيراميدز.

وقال شبانة :"مين اللي مخوفك يا جمال يا علام من بيراميدز، عشان تقعد 12 ساعة عشان ترد، تمخض الأسد فولد فأرًا.. يعني تقول أنه بمراجعة الجهاز الطبي فقرروا الإبقاء على اللاعب".

وأضاف: "لا تعليق، وخلص في اتحاد الكرة الكلام، مفيش أمل فيهم، انا بعتذر لبيراميدز على أن انتقدت البيان الذي صدر وأنا كنت (محموق) لصالح اتحاد الكرة، طالما فاقدين الشجاعة وليس لديهم قدرة على المواجهة وكل الامور "يمسكون العصا من النصف، فلا يستحقون البقاء مطلقا".

وواصل: "البيان الصادر منذ دقائق، يدين اتحاد الكرة، والأفضل ان يتم حذفه من الصفحة الرسمية، وبالتأكيد كان في الغرف المغلقة كان في اتفاق، وضاحكين على الرابطة والوزير والاعلام والاهلي".

وأتم: "أنا مكسوف لاتحاد الكرة بجد، ولا يستحقوا البقاء، وحاجة بقيت زي المرار".