لامين يامال رجل مباراة إسبانيا وفرنسا بنصف نهائي اليورو

حصل الدولي الشاب الإسباني لامين يامال على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفرنسي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



جاء حصول لامين على جائزة أفضل لاعب في مواجهة إسبانيا وفرنسا، بعد المستويات المميزة التي قدمها، حيث ساهم في تأهل المنتخب الإسباني للمباراة النهائية من اليورو.

ومن المقرر أن ينتظر المنتخب الإسباني الفائز من مواجهة تركيا وهولندا.

وكان المنتخب الفرنسي قد تقدم من خلال اللاعب راندال كولو مواني، في الدقيقة الثامنة، بينما جاء هدف التعادل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 21 التعادل من خلال اللاعب لامين يامال.

وأحرز داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا على فرنسا بنتيجة 2/1.

وشهدت المباراة اقتحام أحد الجماهير المباراة لإلتقاط صورة مع مبابي، لكن الأمن المتواجد في ملعب المباراة لم ينجح في إيقاف المشجع، حيث وصل لمبابي ليلتقط معه صورة تذكارية خلال أحداث اللقاء.

وتعد هذه الوقائع متكررة خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، حيث كانت هناك عدة تجاوزات للمشجعين.

