الأربعاء 10 يوليو 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موعد المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا 2024

كأس الأمم الأوروبية
كأس الأمم الأوروبية

نجح المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم في التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد الفوز على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد.

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وتستضيف ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، بعدما نجحت في الحصول على شرف تنظيم المسابقة.
وينتظر المنتخب الإسباني الفائز من مواجهة إنجلترا أمام هولندا، في المباراة التي تنطلق مساء اليوم الأربعاء.

موعد المباراة النهائية لليورو

من المقرر انطلاق المواجهة النهائية بين المنتخب الإسباني والفائز من هولندا وإنجلترا الأحد المقبل، 14 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وشهدت مباريات كأس الأمم الأوروبية 2024، منافسات قوية ومثيرة، حيث نجحت في جذب الأنظار إليها طيلة الفترة الماضية.

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