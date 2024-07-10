نائب رئيس الوزراء: المبادرات الرئاسية الصحية رفعت متوسط عمر المواطن المصري

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، إن الحكومة نجحت في إقناع مؤسسة دولية لعلاج الأورام في فرنسا اسمها "جوستاف روسي" ولا يوجد لها تواجد خارج فرنسا وتستقبل مرضى من كل أنحاء العالم للمشاركة في كل كفاءاته وخبراته في إدارة مستشفى بمصر.

تصريحات من نائب رئيس الوزراء

وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على قناة صدى البلد، : “سيكون 70% من الأسرة بالمستشفى لصالح وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة”، موضحًا أنه سيتم تدريب الأطباء المصريين في الخارج لنقل التجارب والخبرات الدولية لمصر.

وشدد على أنه سيتم علاج المواطن على أرقى مستوى عالمي دون أن يتحمل مليم بل تدفع بدل عنه الدولة من خلال التأمين الصحي، مضيفًا: “تم إنهاء 24 مشروعا لتطوير المستشفيات بتكلفة 7.34 مليار جنيه، هناك 20 مشروعا جديدا بـ 11 محافظة وستعمل تلك المستشفيات بسعة 2747 سريرا”.



وتابع نائب رئيس الوزراء: “المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أدت لارتفاع متوسط عمر الإنسان المصري”، موضحًا أن مصر استقبلت آلاف الحالات المريضة والمصابة القادمة من قطاع غزة، في إطار المساعدات المصرية للأشقاء.