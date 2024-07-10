لميس الحديدي تتسائل: لماذا لم يعتمد المجلس الأعلى للجامعات مؤهلات وزير التربية والتعليم؟

علقت الاعلامية لميس الحديدي على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الجدل المثار حول معايير اختيار ومؤهلات وزير االتربية والتعليم، موجهة التحية للدكتور مدبولي لأنه لم يترك أي ملف إلا وتناوله، كما أنه تناول ملف وزير التربية والتعليم والجدل المثأر حوله.

تابعت “الحديدي”، عبر برنامجها “كلمة أخيرة “، المذاع على قناة ”on ”، :أنا سعيدة بتصريحات الدكتور مدبولي حول هذا الملف وأنه واجهه ولم يبتعد عن الموضوع ولم يتهرب منه"، مؤكد أنه من الواضح أن مصطفى مدبولي مقتنع جداً بهذا الاختيار لوزير التربية والتعليم، لانه سيعمل ضمن فريقه وهذا أمر جيدة، مضيفة: "رئيس الوزراء قال أن تلك الشهادات غير معتمدة من الاعلى للجامعات وهذا سؤال لماذا لم تعتمد الشهادات العليا من المجلس الاعلى للجامعات؟، هل لان هذه الجامعات غير معتمدة وليست من الجامعات التي يعتمدها الاعلى للجامعات وكل الطلبة بتروح للمجلس للمعادلة والاعتماد وعلشان اي حد يشتغل في مصر لازم يعادل شهادته ويعترف بها المجلس".



وأضافت :"هل هذا يعود لان هناك علامات استفهام على هذه الجامعات ؟، السؤال الثاني هو أن القضية لاتتمثل في كون الوزير معاه دكتوراه ام لا ؟ القضية أن الدكتوراه والماجستير اللذين قدمهما الوزيرفي مصوغاته عليهما علامات استفهام معاً، كل ذلك يجعلنا ننتقل للسؤال الثالث الدكتور مدبولي قال المهم أن لديه دراسة جامعية وهذا هو القانون ومع ذلك بدأنا نسمع أنباء متواترة أنه حتى المؤهل الجامعي مشكوك فيه وهذه ليست معلومات مؤكدة".