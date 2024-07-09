مشجع يقتحم ملعب مواجهة إسبانيا وفرنسا لإلتقاط صورة مع مبابي

اقتحم أحد المشجعين خلال مواجهة المنتخب الإسباني أمام نظيره الفرنسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



ولم ينجح الأمن المتواجد في ملعب المباراة إيقاف المشجع، والذي وصل لمبابي ليلتقط معه صورة تذكارية خلال أحداث اللقاء.

وتعد هذه الوقائع متكررة خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، حيث كانت هناك عدة تجاوزات للمشجعين.

ويستمر المنتخب الإسباني فى تقدمه على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي يشهدها ملعب أليانز آرينا بألمانيا.

شهد الشوط الأول تقدم المنتخب الفرنسي في النتيجة عن طريق اللاعب راندال كولو مواني، في الدقيقة الثامنة، فيما شهدت الدقيقة 21 التعادل للمنتخب الإسباني من خلال اللاعب لامين يامال.

وأحرز داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا على فرنسا بنتيجة 2/1.