الأربعاء 10 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شاهد بالفيديو أهداف الشوط الأول من موقعة إسبانيا وفرنسا

لامين يامال
لامين يامال

شهد الشوط الأول من مواجهة المنتخب الإسباني أمام نظيره الفرنسي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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لامين يامال يصنع التاريخ مع إسبانيا في اليورو


وتسيطر الإثارة على مواجهة إسبانيا وفرنسا، حيث يرغب المنتخبان في التأهل للمباراة النهائية من اليورو.

شاهد أهداف الشوط الأول من مواجهة إسبانيا وفرنسا


تقدم المنتخب الفرنسي في النتيجة من خلال راندال كولو مواني، في الدقيقة الثامنة، فيما شهدت الدقيقة 21 التعادل للمنتخب الإسباني من خلال اللاعب  لامين يامال.
وأحرز داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا على فرنسا بنتيجة 2/1.
ومن المتوقع أن يشهد أحداث الشوط الثاني إثارة كبيرة، خاصة وأن المنتخب الفرنسي سيبحث عن التعادل ومن ثم الفوز.

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