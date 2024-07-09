ماذا يحدث للجسم عند أكل الآيس كريم؟.. طبيب تغذية يكشف مفاجأة ويطلق تحذيرًا

كشف طبيب تغذية أميركي عن فوائد صحية غير متوقعة لتناول الآيس كريم، خصوصاً عند مقارنته بالحلويات الأخرى التي تفتقر إلى العناصر الغذائية.

فوائد الآيس كريم

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أشار الطبيب إلى أن حصة مقدارها ثلثي كوب من آيس كريم الألبان تحتوي على كمية جيدة من الكالسيوم الضروري للحفاظ على قوة العظام والعضلات.

كما أكد أن بعض أنواع الآيس كريم توفر حوالي 6 جرامات من البروتين لكل حصة، وهي الكمية ذاتها الموجودة في البيضة.

هذا البروتين، بجانب المستويات المعتدلة من الدهون الموجودة في الآيس كريم، يساعد على بطء إطلاق السكر في الدم، مما يمنع الارتفاع الحاد في نسبة الغلوكوز المرتبط بمرض السكري.

في الوقت نفسه أكد الطبيب تفوق الآيس كريم على الحلويات الأخرى الأقل تغذية، مضيفًا أن دمج الدهون المعتدلة والبروتين يجعل الآيس كريم خياراً جيداً لمرضى السكري، حيث أن هذا المزيج يساعد على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي قد يحدث عند تناول الحلويات قليلة الدهون.

وأوصى بأهمية اختيار أنواع الآيس كريم الصحية، التي تعتمد على منتجات الألبان الطبيعية. ورغم فوائد الآيس كريم، حذر من تناول كميات كبيرة منه، لأن بعض الأنواع تحتوي على مستويات عالية من السكر والدهون التي قد تكون ضارة للجسم.

وبشكل خاص، ينبغي على مرضى السكري توخي الحذر عند تناول الآيس كريم، واختيار الأنواع التي تحتوي على أقل كمية من السكر والدهون. إذ أن الإفراط في تناول الآيس كريم قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة.

وتؤكد الدراسات أن الاعتدال هو المفتاح للاستفادة من فوائد الآيس كريم دون الإضرار بالصحة. يمكن للأفراد الاستمتاع بالآيس كريم كجزء من نظام غذائي متوازن، مع مراعاة النوعية والكميات المناسبة.

تأتي هذه الاكتشافات في ظل الاهتمام المتزايد بالصحة الغذائية وتأثيرها على الأمراض المزمنة مثل السكري. يشدد الخبراء على ضرورة توعية المستهلكين بأهمية اختيار الأطعمة التي توفر فوائد صحية وتساعد على تحسين جودة الحياة.

بشكل عام، يعد الآيس كريم بديلاً صحياً للحلويات التقليدية عندما يتم اختياره بعناية وتناوله باعتدال. يمكن لمرضى السكري والأشخاص الذين يسعون للحفاظ على صحتهم الاستفادة من هذه الحلوى اللذيذة بشكل آمن إذا التزموا بالإرشادات الصحية المناسبة.