لامين يامال يصنع التاريخ مع إسبانيا في اليورو

نجح الدولي الإسباني لامين يامال في كتابة التاريخ مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، وذلك بعدما نجح في التسجيل خلال مواجهة منتخب بلاده أمام فرنسا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



وأصبح لامين يامال أصغر لاعب في التاريخ يُسجل في نصف نهائي اليورو بعمر 16 عام و362 يوم.

واستطاع المنتخب الإسباني الخروج متقدمًا أمام نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث أحرزت فرنسا هدف التقدم في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب راندال كولو مواني.

بينما تعادل لامين يامال للمتادور الإسباني في الدقيقة 21، وسجل مواطنه داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا على فرنسا بنتيجة 2/1.

