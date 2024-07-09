الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لامين يامال يصنع التاريخ مع إسبانيا في اليورو

لامين يامال
لامين يامال

نجح الدولي الإسباني لامين يامال في كتابة التاريخ مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، وذلك بعدما نجح في التسجيل خلال مواجهة منتخب بلاده أمام فرنسا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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إسبانيا تتقدم على فرنسا في الشوط الأول بكأس الأمم الأوروبية


وأصبح لامين يامال أصغر لاعب  في التاريخ يُسجل في نصف نهائي اليورو بعمر 16 عام و362 يوم.
واستطاع المنتخب الإسباني الخروج متقدمًا أمام نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث أحرزت فرنسا هدف التقدم في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب راندال كولو مواني.
بينما تعادل لامين يامال للمتادور الإسباني في الدقيقة 21، وسجل مواطنه داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا على فرنسا بنتيجة 2/1.
 

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