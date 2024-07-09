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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إسبانيا تتقدم على فرنسا في الشوط الأول بكأس الأمم الأوروبية

فرنسا وإسبانيا
فرنسا وإسبانيا

نجح المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم في التقدم على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد في الشوط الأول، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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تقدم المنتخب الفرنسي في النتيجة في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب راندال كولو مواني، فيما أحرز هدف التعادل للمنتخب الإسباني اللاعب لامين يامال في الدقيقة 21.
بينما ضاعف النتيجة للمنتخب الإسباني اللاعب داني أولمو بالهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.
وبدأ ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، المباراة بالتشكيل التالي:
مايك ماينان، في حراسة المرمى.
الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جوليس كوندي.
خط الوسط: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، أدريان رابيو.
الهجوم: كولو مواني، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي.

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