حقيقة اقتراب مؤمن سليمان من تدريب صن داونز

يستعد مجلس إدارة نادي الشرطة العراقي، لاتخاذ قرارًا جديدًا، بشأن مدربهم المصري مؤمن سليمان، خلال الفترة القادمة.

وكان مؤمن سليمان قد توج رفقة نادي الشرطة العراقي، ببطولة الدوري يالإضافة إلي التأهل لنهائي الكأس في الموسم الحالي.

ووفقا لـ صحيفة “صدى الكرة العراقية”، فإن مؤمن سليمان مدرب فريق الشرطة العراقي مرشحًا لقيادة فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وكتبت الصحيفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “فريق صن داونز الجنوب إفريقي كان يضع مدرب فريق الشرطة مؤمن سليمان في قائمة أبرز المرشحين لقيادة الفريق الذي يعتبر من ضمن أقوى الأندية في قارة إفريقيا”.

وتابعت:” إدارة نادي الشرطة تسعى لتجديد تعاقدها مع المدرب المصري الذي قاد الفريق لإحراز لقب الدوري والتأهل لنهائي الكأس”.

وواصلت: “من المقرر أن تُعقد جلسة من إدارة نادي الشرطة مع مؤمن سليمان بعد ختام الدوري ستحسم الجدل حول مستقبل المدرب الذي حقق نجاحا كبيرا مع الفريق العراقي”.