بيتزا بالشيش طاووق..تجربة لذيذة تجمع بين طعم الشيش طاووق وروعة البيتزا الإيطالية

تعدّ البيتزا بالشيش طاووق من الأطباق الشهية التي تجمع بين لذة البيتزا الإيطالية وطعم الشيش طاووق الشهي، ويعتبر إعدادها في المنزل خيارًا رائعًا لمحبي البيتزا الذين يبحثون عن شيء مختلف ومشوق، وتجمع هذه الوصفة بين قطع الشيش طاووق المشوية بطريقة مثالية وبين الجبن الذائب والخضروات المنعشة، مما يجعلها وجبة مثالية لجميع أفراد الأسرة.





طريقة عمل بيتزا بالشيش طاووق

المكونات:

- عجينة بيتزا جاهزة أو يمكنك صنعها بنفسك

- صدور شيش طاووق مقطعة إلى قطع صغيرة

- صلصة البيتزا

- جبن موتزاريلا مبشور

- فلفل أخضر مقطع إلى شرائح رقيقة

- فلفل أحمر مقطع إلى شرائح رقيقة

- بصل أحمر مقطع إلى حلقات رقيقة

- زيت زيتون

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- أوراق الريحان الطازجة (اختياري للتزيين)





طريقة التحضير

1. قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

2. افرد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالطحين حتى تحصل على شكل دائري أو مستطيل (حسب الاختيار).





3. انقل العجينة إلى صينية خبز مبطنة بورق الزبدة أو رقائق الخبز.





4. ضع طبقة رقيقة من صلصة البيتزا على العجينة.





5. قم بتوزيع جبن الموتزاريلا المبشورة بالتساوي على العجينة.





6. ضع قطع الشيش طاووق المشوية فوق الجبن.





7. أضف الفلفل الأخضر والأحمر والبصل الأحمر على الوجه.





8. رش القليل من زيت الزيتون ورشة خفيفة من الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.





9. ضع البيتزا في الفرن المُسخن مسبقًا واتركها لمدة ١٢-١٥ دقيقة أو حتى تصبح قاعدة البيتزا ذهبية اللون والجبن مذابًا ومذوبًا تمامًا.





10. بمجرد أن تنتهي، قطع البيتزا إلى شرائح وقدمها على الفور مع أوراق الريحان الطازجة للتزيين إن رغبت.





نصيحة:

لتحقيق أفضل نتيجة، تأكد من أن العجينة مطهية بشكل جيد قبل إخراجها من الفرن، تمتع بالبيتزا بالشيش طاووق الشهية والمحضرة في منزلك بسهولة وشهية.